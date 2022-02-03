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YouTube розширює можливості монетизації контенту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 вер, 2022 01:18
Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що YouTube оголосить про додаткові можливості для творців контенту заробляти гроші на своєму відеосервісі. Таким чином компанія сподівається зберегти своє панування і отримати перевагу над конкурентами, зокрема TikTok.
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R2
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Додано: Вів 20 вер, 2022 01:18
Прикол в тому, що від самого початку, умови були менші, а ніж 4000 годин і 1000 підписників. Ютюб колись сам підняв цю межу :)
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bodia1406
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Ірина_, Модератор
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