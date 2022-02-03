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YouTube розширює можливості
монетизації контенту

YouTube розширює можливості монетизації контенту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 01:18

YouTube розширює можливості монетизації контенту

Пропонуємо до обговорення:
Очікується, що YouTube оголосить про додаткові можливості для творців контенту заробляти гроші на своєму відеосервісі. Таким чином компанія сподівається зберегти своє панування і отримати перевагу над конкурентами, зокрема TikTok.

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YouTube розширює можливості монетизації контенту
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 01:18

Прикол в тому, що від самого початку, умови були менші, а ніж 4000 годин і 1000 підписників. Ютюб колись сам підняв цю межу :)
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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