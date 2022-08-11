Нещодавно Мінфін Польщі надав коментар польському ЗМІ money.pl щодо оподаткування доходів українців.
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Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі
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Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04
Українські біженці мають платити податки з українських...
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Українські біженці мають платити податки з українських доходів: змінена позиція Мінфіну Польщі
Додано: Вів 20 вер, 2022 11:04
А яким чином поляки збираються контролювати дохід українців, якщо цей дохід буде надходити на карту українського банку ?
Дуже нагадує наш підхід - спробою брати податок з того, що неможливо моніторити. Чи вони розраховують, що українці добровільно декларуватимуть доходи ?
Додано: Вів 20 вер, 2022 13:19
Власна думка
Наприклад - на початку наступного року польська податкова може вислати листи усім українцям, хто перебував під тимчасовим прихистком і на території Польщі понад 183 дні, з проханням подати декларацію за 2022 рік.
А хто не подасть, стануть порушником і можуть мати проблеми при наступному в‘їзді в Шенгенську зону.
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:48
З 01.01.2023 року Україна приєднується до системи обміну податковими даними, начебто почнуть з ФОП і звітним роком буде 2022, як воно буде працювати це все велике питання, але можуть, наприклад, запустити пілотний проект на Польщі
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