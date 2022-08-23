Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.
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Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:37
Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
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Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
Додано: Вів 20 вер, 2022 16:37
"Боротьба" зі штучно створеною проблемою (а насправді - шпариною, яка дозволяє майже з повітря робити гроші). Зробіть курс ринковим (щоб ексопртери могли продавати валюту по адекватному курсу), і дифіцит зникне.
Правда зникне і можливість де-кому робити гроші з нічого.
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