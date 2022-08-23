RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Курс долара продовжує зростати:
аналітик назвав причину

Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:37

Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину

Пропонуємо до обговорення:
Про це РБК-Україна розповів старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Дивися повний текст
Курс долара продовжує зростати: аналітик назвав причину
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98414
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:37

"Боротьба" зі штучно створеною проблемою (а насправді - шпариною, яка дозволяє майже з повітря робити гроші). Зробіть курс ринковим (щоб ексопртери могли продавати валюту по адекватному курсу), і дифіцит зникне.

Правда зникне і можливість де-кому робити гроші з нічого.
AFed
 
Повідомлень: 75
З нами з: 21.01.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що буде з курсом долара та валютною політикою НБУ:...
R2 » Пон 19 вер, 2022 14:54
0 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 14:54
R2
Катастрофи нема: Гетманцев про курс 40 гривень/долар та...
R2 » Сер 31 сер, 2022 11:18
9 764
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 вер, 2022 09:03
andpolis2018
Курс євро до долара впав до мінімуму 2002 року – Bloomberg
R2 » Вів 23 сер, 2022 09:57
1 175
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2022 09:57
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.