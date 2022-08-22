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Держслужбовець вивіз за кордон
80 млн грн (2 млн доларів...

Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:39

Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

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Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів США) незадекларованих доходів
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 16:39

Він тепер з Монако ручкою вам помаше... Де ви раніше були???...
blackwi
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:16

Мабуть засудять, позбавлять волі та конфіскують, хто це зробить, судді, так вони є "відбілювачем" корумпованих чиновників?! А злочинці злочинців не покарають за крадіжку в людей чи в держави.
lis3121
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Модератори: Ірина_, Модератор

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