Про це повідомило Бюро економічної безпеки.
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Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів США) незадекларованих доходів
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Додано: Вів 20 вер, 2022 16:39
Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів...
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Держслужбовець вивіз за кордон 80 млн грн (2 млн доларів США) незадекларованих доходів
Додано: Пон 26 вер, 2022 20:16
Мабуть засудять, позбавлять волі та конфіскують, хто це зробить, судді, так вони є "відбілювачем" корумпованих чиновників?! А злочинці злочинців не покарають за крадіжку в людей чи в держави.
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