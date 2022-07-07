В Ірландії розпочали будівництво гігантського акумулятора Shannonbridge B, який підтримуватиме електропостачання всієї країни в разі перебоїв.
Дивися повний текст
Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе працювати вся країна
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:16
Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе працювати вся країна
Додано: Вів 20 вер, 2022 18:16
"сможет работать вся страна" и "сможет работать вся страна 3-4 минуты" - это, конечно, совсем одно и то же :D
|