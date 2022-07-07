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Ірландія збудує гігантський
акумулятор, від якого зможе...

Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:16

Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе...

Пропонуємо до обговорення:
В Ірландії розпочали будівництво гігантського акумулятора Shannonbridge B, який підтримуватиме електропостачання всієї країни в разі перебоїв.

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Ірландія збудує гігантський акумулятор, від якого зможе працювати вся країна
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 18:16

"сможет работать вся страна" и "сможет работать вся страна 3-4 минуты" - это, конечно, совсем одно и то же :D
moveton
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