Чи можна вписати в заповіт невизначений довірчий фонд?

Але як внести у заповіт якесь меценатсво??
Валявся у бліндажі, писав заповіт, і, зокрема, отаке:
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... А ще, мабуть, і держава може колись виплатить 15млн₴ якщо помру на війні. Все це разом надалі в тексті позначене як Активи#1
▪ Половину (1/2) від Активи#1 – розділити порівну (по 1/4 від Активи#1) в два довірчі фонди (Фонд#1 і Фонд#2). Для розміщення у валютні ОВДП під найбільший % і з таким призначенням:
• Фонд#1 – для щорічних виплат % ...
• Фонд#2 – для щорічних виплат % ...
У випадку якщо підрядники не виконуватимуть роботи і не оприлюднюватимуть у відкритий доступ звіти витрачання коштів та фото „до” і „після” 3 роки поспіль – розподілити гроші з Фонду між спакоємцями вказаними в кінці Заповіту в їхніх пропорціях поділу другої половини Активи#1).
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Але чи спрацює такий запис у заповіті? Чи буде результат?
Бо "довірч.фонду" не маю, і уявлення про нього наразі доволі примарне Десь колись читав у книгах... Пробував гуглити -- але таке враження, що то лише для мільйонерів (доларових).
А якщо затверджувати заповіт у військ.командира -- то на потужний юридичний коментар розраховувати не варто, мабуть...