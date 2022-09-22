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Чи можна вписати в заповіт
невизначений довірчий фонд?

Чи можна вписати в заповіт невизначений довірчий фонд?
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 19:13

Чи можна вписати в заповіт невизначений довірчий фонд?

Пів року на фронті, кінця-краю не видно, навіть "відпочинкове село" бомблять і людей повбивали, і нарешті з'явилась думка, що заповіт -- то таки корисна річ, як не крути...

Але як внести у заповіт якесь меценатсво??

Валявся у бліндажі, писав заповіт, і, зокрема, отаке:
"
... А ще, мабуть, і держава може колись виплатить 15млн₴ якщо помру на війні. Все це разом надалі в тексті позначене як Активи#1
▪ Половину (1/2) від Активи#1 – розділити порівну (по 1/4 від Активи#1) в два довірчі фонди (Фонд#1 і Фонд#2). Для розміщення у валютні ОВДП під найбільший % і з таким призначенням:
• Фонд#1 – для щорічних виплат % ...
• Фонд#2 – для щорічних виплат % ...
У випадку якщо підрядники не виконуватимуть роботи і не оприлюднюватимуть у відкритий доступ звіти витрачання коштів та фото „до” і „після” 3 роки поспіль – розподілити гроші з Фонду між спакоємцями вказаними в кінці Заповіту в їхніх пропорціях поділу другої половини Активи#1).
"

Але чи спрацює такий запис у заповіті? Чи буде результат?
Бо "довірч.фонду" не маю, і уявлення про нього наразі доволі примарне :) Десь колись читав у книгах... Пробував гуглити -- але таке враження, що то лише для мільйонерів (доларових).


А якщо затверджувати заповіт у військ.командира -- то на потужний юридичний коментар розраховувати не варто, мабуть...
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:15

Re:

А може не в "довірчий фонд", а в якийсь "благодійний фонд"?
Bobua
 
Повідомлень: 1167
З нами з: 24.08.10
Подякував: 97 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
3
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