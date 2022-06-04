За добу всі вони зросли у ціні більш ніж на 2%. Найуспішніший показник дня зафіксовано у криптовалюти Ripple (XRP).
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Названо найприбутковіші криптовалюти доби
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Додано: Чет 22 вер, 2022 07:40
Названо найприбутковіші криптовалюти доби
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Названо найприбутковіші криптовалюти доби
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