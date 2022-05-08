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Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту:...
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Додано: Нед 25 вер, 2022 02:10
Пропонуємо до обговорення:
Враховуючи положення частини другої статті 17 ПДР, водій має право заїжджати на проїжджу частину смуги маршрутного транспорту, розділеної штриховою розміткою, для того, щоб висадити з пасажира, і поліція не повинна штрафувати його за це. До такого висновку дійшов Верховний Суд України у справі № 201/2179/17.
Дивися повний текст Штрафи за паркування на смузі маршрутного транспорту: коли водія не оштрафують
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Додано: Нед 25 вер, 2022 02:10
Штрафовать за парковку на основе ст. 122 КЗоТ, т.е. "Гарантії для працівників, що направляються для підвищення кваліфікації" - это сильно.
А то, что на полосе для маршрутных ТС разрешена остановка (но не стоянка) - это любой полицейский чайник должен знать. Зачем для этого целый Верховный Суд? Больше похоже, что там была таки стоянка (больше пяти минут никто не выходил), но доказать это не смогли.
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