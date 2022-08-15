|
|
|
Хакер викрав майже мільйон доларів в Ethereum,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 вер, 2022 21:29
Пропонуємо до обговорення:
Компанія з безпеки блокчейну PeckShield опублікувала попередження про хакера, який 25 вересня викрав 732 ETH, що еквівалентно сумі близько 950 000 доларів США.
Дивися повний текст Хакер викрав майже мільйон доларів в Ethereum, скориставшись криптовалютним міксером
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98428
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 27 вер, 2022 21:29
статья как миниатюра в Камеди или КВН "Новости РБК"
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4626
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|