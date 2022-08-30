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Чи можна подати заяву на
повернення надміру сплаченого...

Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:39

Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого...

Пропонуємо до обговорення:
Платник податку може подати заяву про повернення помилково сплачених сум єдиного внеску онлайн.

Дивися повний текст
Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого ЄСВ в е-формі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 08:39

В ніфіга листування не працює, тупо нема відповіді місяцями.. створив очередне звернення щодо перенесення коштів ЄСВ і як в трубу вже другий місяць....
dmitriy_kostenko
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