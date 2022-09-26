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У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 вер, 2022 19:02
Пропонуємо до обговорення:
Вторгнення росії паралізувало київський ринок первинної нерухомості. Продажі впали на 90% у порівнянні з довоєнним періодом. Натомість ціни продовжують зростати.
Дивися повний текст У Києві дорожчають новобудови: скільки коштують столичні \"квадрати\" та хто їх купує
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R2
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Додано: Чет 29 вер, 2022 19:03
І в цих же новобудовах за переуступкою квартири перепродують із дисконтом 20%!
А в тих новобудовах, де забудовник менш надійний, дисконт тягнеться до 30%.
І це ще не межа:)
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neyrovol
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 09:51
Дорожчають на папері, я свою теж можу на продаж виставити по 2к дол/квадрат, але її ніхто не купить.
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Rainbow
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