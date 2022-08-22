Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
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Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 16:25
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному...
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Дивися повний текст
Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку — Зеленський
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