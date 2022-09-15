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Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 01 жов, 2022 21:50
Пропонуємо до обговорення:
Нерідко власників житла цікавить питання, скількох людей можна зареєструвати в одній квартирі, щоб не порушити при цьому норми законодавства. Найчастіше "прописують" членів сім’ї родичів, друзів та знайомих.
Дивися повний текст Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси
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R2
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Додано: Суб 01 жов, 2022 21:50
Був у виборчій комісії в Києві, бачив як по 60-80 чоловік на квартирі прописували. А шо вигідно певно, лєвак
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grishazahid
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Додано: Пон 03 жов, 2022 09:02
"отримувати ІПН, цивільні та закордонні паспорти" - для цього не потрібна реєстрація
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uott
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