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Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 04 сер, 2023 18:10
zenukua1992 написав:
Монобанк знімає комісію за купівлю ОВДП в ДІЇ за кредитні кошти. Ця операція рахується як переказ.
Це так ще з 30 травня. В гілці монобанку почитайте.
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Додано: Суб 16 вер, 2023 09:09
Яка максимальна сума, на яку можна купити військові облігації ? Чи є обмеження по сумі на загальну максимальну вартість? Для фізичних осіб. Тобто 1млн, чи 10 млн чи може не обмежено?
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Додано: Вів 17 жов, 2023 22:08
Оскільки іншої теми, що присвячена Дії, не знайшов (можете показати, якщо погано шукав), пишу сюди.
Помітив, що в Дії тепер довідка про ІПН (чи як його там правильно звуть) "знаходиться на перевірці", тобто не працює. Раніше, звісно, працювала, навіть рахунки в банках відкривав. Питання - чим це загрожує? Те, що дія тепер для мене стала шматком лайна, від якого ніякої користі - то зрозуміло. Питання в тому, що ще може статися у зв'язку з цим? Реєстрація на окупованій нині території, звісно, я давно не там, але ніяким ВПО ніколи не був, ніякі види допомоги не отримував, я ні в яку податкову "уточнювати дані" йти не збираюсь. Я доволі активно користуюся банками, чи є сенс перестати це робити? В когось з окупованих територій ще було таке?
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Додано: Сер 18 жов, 2023 05:52
M-Audio написав:
Оскільки іншої теми, що присвячена Дії, не знайшов (можете показати, якщо погано шукав), пишу сюди.
Помітив, що в Дії тепер довідка про ІПН (чи як його там правильно звуть) "знаходиться на перевірці", тобто не працює. Раніше, звісно, працювала, навіть рахунки в банках відкривав. Питання - чим це загрожує? Те, що дія тепер для мене стала шматком лайна, від якого ніякої користі - то зрозуміло. Питання в тому, що ще може статися у зв'язку з цим? Реєстрація на окупованій нині території, звісно, я давно не там, але ніяким ВПО ніколи не був, ніякі види допомоги не отримував, я ні в яку податкову "уточнювати дані" йти не збираюсь. Я доволі активно користуюся банками, чи є сенс перестати це робити? В когось з окупованих територій ще було таке?
В мене таке було десь тижня два тому. Наступного дня вже все було нормально
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Додано: Сер 18 жов, 2023 08:24
M-Audio написав:
Оскільки іншої теми, що присвячена Дії, не знайшов (можете показати, якщо погано шукав), пишу сюди.
Помітив, що в Дії тепер довідка про ІПН (чи як його там правильно звуть) "знаходиться на перевірці", тобто не працює. Раніше, звісно, працювала, навіть рахунки в банках відкривав. Питання - чим це загрожує? Те, що дія тепер для мене стала шматком лайна, від якого ніякої користі - то зрозуміло. Питання в тому, що ще може статися у зв'язку з цим? Реєстрація на окупованій нині території, звісно, я давно не там, але ніяким ВПО ніколи не був, ніякі види допомоги не отримував, я ні в яку податкову "уточнювати дані" йти не збираюсь. Я доволі активно користуюся банками, чи є сенс перестати це робити? В когось з окупованих територій ще було таке?
Була довідка все ок.Потім чомусь стало писати що вона на перевірки.Так і висіла півроку напевно.Мені воно не треба було так я і не чіпав.Потім коли перевстановлював дію воно щезло.Спробуйте може теж видалити та знову встановити застосунок.
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Додано: Сер 18 жов, 2023 23:33
посетитель Дякую, допомогло. Навіть не очікував.
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M-Audio
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Додано: Сер 13 бер, 2024 20:48
Прошла выплата по облигациям Севастополь обещанная прибыль при оформлении не соответствует реальной в два раза меньше открывал 25 05 23 на 50 000 гр должен был получить 58 000 а получил 54 000 гр 13 03 24г в два раза меньше это 8% за 11месяцев. Могу доказать.
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mironih0505
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Додано: Сер 13 бер, 2024 21:40
mironih0505 написав:
50 000 гр должен был получить 58 000
по якій вартості купляв 25.05.2023 ?
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edgar_po
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Додано: Сер 13 бер, 2024 21:58
mironih0505 написав:
Прошла выплата по облигациям Севастополь обещанная прибыль при оформлении не соответствует реальной в два раза меньше открывал 25 05 23 на 50 000 гр должен был получить 58 000 а получил 54 000 гр 13 03 24г в два раза меньше это 8% за 11месяцев. Могу доказать.
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Додано: Сер 13 бер, 2024 22:03
mironih0505 написав:
50 000 гр должен был получить 58 000
Та ті 4000 не рахується, то ж було давно
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