Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...

Так людина отримала 54 тис, з них номінал 50 тис і купон 4 тис., а вересневий купон 4 тис загубила. Математика сходиться
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 13 бер, 2024 22:14
Додано: Чет 14 бер, 2024 09:07
> За словами Михайла Федорова, з технічної точки зору – це був дуже складний проєкт
...
Гигиги...
І увесь цей “складний проєкт” не працює для людей з паперовим паспортом, бо тоді ДіЯ обмежена.
А через BankID вони не змогли зробити...
Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20
Добрий день!підскажіть хтось виводив кошти з картки Єпідтримка(моно), які в них тарифи? бо на гарячій лінії сказали, що виведення з картки Єпідтримка буде з комісією.
Дякую
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