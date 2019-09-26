RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки для вашого гаманця
/
Finance.ua: Військові облігації
в Дії: скільки можна...

Finance.ua: Військові облігації в Дії: скільки можна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 22:14

  edgar_po написав:
  mironih0505 написав:50 000 гр должен был получить 58 000
Та ті 4000 не рахується, то ж було давно :D

Так людина отримала 54 тис, з них номінал 50 тис і купон 4 тис., а вересневий купон 4 тис загубила. Математика сходиться
Boundless
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 12.02.08
Подякував: 89 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 09:07

> За словами Михайла Федорова, з технічної точки зору – це був дуже складний проєкт

...

Гигиги...
І увесь цей “складний проєкт” не працює для людей з паперовим паспортом, бо тоді ДіЯ обмежена.
А через BankID вони не змогли зробити...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 24.08.10
Подякував: 110 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 13:20

Добрий день!підскажіть хтось виводив кошти з картки Єпідтримка(моно), які в них тарифи? бо на гарячій лінії сказали, що виведення з картки Єпідтримка буде з комісією.
Дякую
bumerr
 
Повідомлень: 14
З нами з: 02.09.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Як поповнити мобільний без комісії
D2 » Чет 26 вер, 2019 09:57
2 1033
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 бер, 2024 18:51
Ірина_
Finance.ua: Как запустить интернет-магазин в Польше
D2 » Нед 29 тра, 2022 09:57
4 1802
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2024 15:32
Ірина_
Finance.ua: Как вернуть деньги за товар
D2 » Сер 01 кві, 2020 15:19
5 7761
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 бер, 2024 14:45
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (445)
18.03.2024 13:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.