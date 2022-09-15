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Платити за електроенергію вдвічі
менше: що потрібно зробити

Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36

Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:36

А спать когда? На работе?
maks1380
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:03

  maks1380 написав:А спать когда? На работе?

это для программируемых стиралок, сушилок, посудомоек, бойлеров, хлебопечек, пороварок, систем отопления, зарядок авто и т.п., когда техника сама ночью включается и работает
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 09:15

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

Ждём статью "не платить за электроэнергию вовсе - что нужно"
anduzenko
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:53

  anduzenko написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

Ждём статью "не платить за электроэнергию вовсе - что нужно"

Так давно была: продается недвига в многоквартирном доме, покупается хата в селе -- а там уже что душа пожелает -- солнечные батареи, ветряки, гидро и прочие моторные генераторы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 10:59

  maks1380 написав:А спать когда? На работе?

вариант https://prom.ua/ua/p1132136597-16a-352k ... _4QAvD_BwE
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:33

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

ото новина ! НОВИНКА ! свіжа новина ! Я вже 10 років так плачу .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2022 11:36

Re: Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зроб

yama написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Україні ті сім'ї, які встановили двозонні лічильники, можуть у нічний період платити за електроенергію вдвічі менше. Це дозволить значно скоротити витрати на комуналку.

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Платити за електроенергію вдвічі менше: що потрібно зробити

ото новина ! НОВИНКА ! свіжа новина ! Я вже 10 років так плачу .
Не плачте
Faceless
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