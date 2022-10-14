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Акціонери Альфа-Банку Україна готові як докапіталізувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:52
Пропонуємо до обговорення:
Акціонери Альфа-Банку Україна підтверджують свою готовність докапіталізувати його на $1 млрд, проте у разі рішення уряду чи Національного банку щодо необхідності передачі контролю у банку державі чи іншому акціонеру вони готові подарувати його акції.
Дивися повний текст Акціонери Альфа-Банку Україна готові як докапіталізувати його на $1 млрд, так і безоплатно передати державі
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Додано: П'ят 14 жов, 2022 13:53
Безумовно націоналізувати. Інакше - це практика подвійних стандартів.
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anton_gms
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Ірина_, Модератор
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alex7k
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