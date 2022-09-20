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Правила виїзду за кордон
чоловіків, що супроводжують...

Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:28

Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують...

Пропонуємо до обговорення:
У Державній прикордонній службі пояснили правила виїзду чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.

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Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп
R2
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 17:28

"Сопровождение инвалида возможно только 1 раз в период действия военного или чрезвычайного положения." всю статью перелопатил, но такого не нашел
serj_pan
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