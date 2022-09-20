У Державній прикордонній службі пояснили правила виїзду чоловіка, який супроводжує особу з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи.
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Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп
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Додано: Суб 15 жов, 2022 17:28
Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують...
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Правила виїзду за кордон чоловіків, що супроводжують осіб з інвалідністю І,ІІ,ІІІ груп
Додано: Суб 15 жов, 2022 17:28
"Сопровождение инвалида возможно только 1 раз в период действия военного или чрезвычайного положения." всю статью перелопатил, но такого не нашел
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