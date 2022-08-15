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Автомобілістам нагадали,
коли міняти гуму на зимову

Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:09

Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову

Пропонуємо до обговорення:
Щоб не потрапити в халепу на дорозі, водіям потрібно знати, коли міняти літню гуму на зимову.

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Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 15:09

"на отдельных осях используются шины с шипами и без" автор идиот? Лечится? Нет? не хватает времени - все время уходит на трансляцию своего потока сознания на этом сайте?
Sam17a
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