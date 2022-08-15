Щоб не потрапити в халепу на дорозі, водіям потрібно знати, коли міняти літню гуму на зимову.
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Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову
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Додано: Сер 19 жов, 2022 15:09
Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову
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Автомобілістам нагадали, коли міняти гуму на зимову
Додано: Сер 19 жов, 2022 15:09
"на отдельных осях используются шины с шипами и без" автор идиот? Лечится? Нет? не хватает времени - все время уходит на трансляцию своего потока сознания на этом сайте?
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