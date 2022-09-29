RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зареєструвати нерухоме майно
знову можна онлайн: як це...

Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:06

Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це...

Пропонуємо до обговорення:
Українці знову зможуть подавати заявки на внесення даних про власне майно у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно всього у декілька кліків на порталі Дія.

Дивися повний текст
Зареєструвати нерухоме майно знову можна онлайн: як це зробити
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98458
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 07:06

Відповідає дійсності частково. Послуга доступна виключно у Львівській області, м. Тернопіль, м. Харків та Чугуєвському районі Харківської області.
biorama
 
Повідомлень: 79
З нами з: 12.12.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ставки підвищуються: під який відсоток можна розмістити...
R2 » Суб 15 жов, 2022 19:34
4 330
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 22:00
BIGor
Скільки людей можна зареєструвати в квартирі: всі нюанси
R2 » Суб 01 жов, 2022 21:50
2 472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 жов, 2022 09:02
uott
Чи можна подати заяву на повернення надміру сплаченого...
R2 » Чет 29 вер, 2022 08:39
1 224
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 вер, 2022 08:39
dmitriy_kostenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1891)
20.10.2022 11:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.