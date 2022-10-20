RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Німеччині назвали умову
закупівель газу з росії та...

У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:02

У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та...

Пропонуємо до обговорення:
Крім того, він також зазначив, що потрібно нарощувати закупівлі в інших постачальників блакитного палива та додав, що Україна не має відмовлятися від своїх територій.

Дивися повний текст
У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та запуску \"Північного потоку-2\"
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 10:02

Мати справу з масскалем після війни 2022 року спроможні тільки безмозґлі ідійоти.
tis0104
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У США назвали суму репарацій, які має виплатити агресор...
R2 » Вів 25 жов, 2022 17:06
0 89
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 жов, 2022 17:06
R2
Ердоган заявив про створення хаба для постачання газу з...
R2 » Чет 20 жов, 2022 10:00
1 187
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 жов, 2022 10:00
cohan
Відмова від російського газу в ЄС відбувається швидше,...
R2 » Сер 19 жов, 2022 12:46
1 183
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 жов, 2022 12:46
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (5245)
26.10.2022 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.