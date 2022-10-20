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У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:02
Пропонуємо до обговорення:
Крім того, він також зазначив, що потрібно нарощувати закупівлі в інших постачальників блакитного палива та додав, що Україна не має відмовлятися від своїх територій.
Дивися повний текст У Німеччині назвали умову закупівель газу з росії та запуску \"Північного потоку-2\"
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R2
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Додано: Сер 26 жов, 2022 10:02
Мати справу з масскалем після війни 2022 року спроможні тільки безмозґлі ідійоти.
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tis0104
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Додано: Сер 26 жов, 2022 15:55
tis0104 ну чому ж, якщо князівство московія буде роззброєне і денафіковане, то думаю можна буде мати з ними справи.
Ще ж їм треба з чогось платити репарації.
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equinox
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