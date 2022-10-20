Для цього власникам житла потрібно подати заяву до місцевих органів влади та додати документи, що посвідчують особу.
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Українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комуналки: кого це стосується
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 жов, 2022 09:39
Українці можуть отримати подвійну компенсацію від...
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Дивися повний текст
Українці можуть отримати подвійну компенсацію від держави на оплату комуналки: кого це стосується
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