RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Збитки мережі автодоріг від
війни наближаються до...

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30

Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...

Пропонуємо до обговорення:
Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.

Дивися повний текст
Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98490
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30

Наближаються до трильйона напевне. Або не 973 мільярдів гривень збитки, а мільйонів.
volodymyr_cds_petrov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.10.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Раптова бідність» та зниження доходів під час війни....
R2 » Суб 15 жов, 2022 16:04
3 497
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 жов, 2022 21:12
priem_metalla86
За шість місяців війни українці отримали 254 млрд грн...
R2 » Нед 25 вер, 2022 14:16
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 вер, 2022 14:16
cohan
Нафтогаз уже почав відкривати АЗК арештованої мережі Glusco
R2 » Сер 14 вер, 2022 08:39
1 192
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 вер, 2022 08:39
Omega

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (415)
31.10.2022 11:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.