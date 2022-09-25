Російське вторгнення завдало 973 мільярдів гривень шкоди мережі доріг України.
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Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор
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Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30
Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до...
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Збитки мережі автодоріг від війни наближаються до мільярда – Укравтодор
Додано: Пон 31 жов, 2022 10:30
Наближаються до трильйона напевне. Або не 973 мільярдів гривень збитки, а мільйонів.
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