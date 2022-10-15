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Президент "Мотор Січ" на
початку війни наказав...

Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:43

Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав...

Пропонуємо до обговорення:
Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.

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Президент \"Мотор Січ\" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 14:44

Настоящий предатель, надо ещё разобраться с теми кто выполнял такие приказы.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:06

30 лет такие крысы работали в стратегических предприятиях и гос. структурах и никому не было дела. Ни пчеловод, ни шоколадный об этом не парились вообще. А как Мотор Сич оказался в частных руках это вообще отдельная тема...
eduard_k
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 07:22

Re: Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав...

eduard_k написав:30 лет такие крысы работали в стратегических предприятиях и гос. структурах и никому не было дела. Ни пчеловод, ни шоколадный об этом не парились вообще. А как Мотор Сич оказался в частных руках это вообще отдельная тема...


Працювали та продовжують процювати і надалі, не лише мотор січ в приватних руках, але інші стратегічні Об*єкти також продовжують перебувати у приватній власності
GALeon
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