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Як отримати пенсії
без світла та зв'язку

Як отримати пенсії без світла та зв'язку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:57

Як отримати пенсії без світла та зв'язку

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив під час брифінгу генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Як отримати пенсії без світла та зв'язку
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 17:57

Вот только один нюанс - отделения УП массово оптимизируются в отдаленных населенных пунктах.
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