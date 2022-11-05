Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14800 доларів.
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Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
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Додано: Суб 05 лис, 2022 22:41
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж...
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Дивися повний текст
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
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