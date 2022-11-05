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Ціна $10 000 і великий
багажник: стартував продаж...

Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:41

Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж...

Пропонуємо до обговорення:
Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14800 доларів.

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Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
R2
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