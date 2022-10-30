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Нелегальний обігрів: чому
не можна встановлювати...

Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 10:42

Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен українець наразі занепокоєний проблемою опалення та електропостачання.

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Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 лис, 2022 17:53

Це поки тепло і світло з газом є. А потім можна
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:47

Встановити твердопаливний котел в квартирі, але так як має бути відносно вимог до таких котлів і тоді можна просто послати за отим крейсером і пожежників, і всих інших непотрібних бюрократів, що існують за рахунок вигаданої ними необхідності їх існування.
lis3121
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