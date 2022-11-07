RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вартість життя і ціни у
Швеції: оренда квартири,...

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:03

Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість людей, які замислюються про переїзд до Швеції, вважають, що жити в цій країні дуже дорого. Та насправді це не зовсім так. Дорогими є туристичні ресторани та магазини, але вартість життя тут нижча, ніж у 79% країн Західної Європи.

Дивися повний текст
Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири, продукти, транспорт
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98526
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:03

Я живу в Швеції і життя тут дуже дороге, їжа не смачна і неякісна, послуги лікарні і поліклініки дорогі і вони не прагнуть допомогти, а таке враження , що вони чекають, що твоя болячка сама пройде. Ця країна дуже себе рекламує але багато люди тут дуже економлять на усьому. Україна поступається економікою Швеції але в нас продукти і медицина краща і якісніша.
bezkorovaina2020
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:31

Прекрасна країна !!! Шведи прекрасно заробляють а нарахунок їжі " на смак і колір друзів не має'
gorianin001
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 07.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 19:00

Живу у Швеції. Ціни трохи занижені у статті. І я не згодна з початковим статті, про те що тут не дуже дорого. Тут дуже дорого, особливо для мігрантів.

Проїзний у Стокгольмі на місяць коштує вже майже рік 970 крон ( курс до гривні множне на 3.3). Разовий проїзд на 75 хвилин - 39 крон.

І продукти - нас двоє осіб, купуємо усе маусималн отна знижках, нікуди не ходимо, готую 80% їжу все домашнє, і минулого року в нас був бюджет в середньому 400 євро. То зараз ми ледве у 600 влазимо.

Інтернет домашній від 300 до 500 крон.

Мобільний зв'язок дуже дорогий.

Проблеми з житлом, дуже великий попит і ціни дійсно великі. У нашій сім'ї житло займає 50% доходу.
omelyashka1409
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 21:54

Бачу, що автор досить далекий від швецький реалій - наприклад якість медичного обслуговування - це величезна проблема, яка задавала тренд на останніх виборах. Схоже на передрук чужої статті 5-ти річної давнини....
semykopnyjov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.11.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав -...
R2 » Нед 13 лис, 2022 04:17
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 лис, 2022 04:17
moveton
«Гойдалки» на ринку нерухомості: ціни на квартири...
R2 » П'ят 11 лис, 2022 16:06
2 233
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лис, 2022 23:01
75stasstas75
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2 » Пон 07 лис, 2022 17:22
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:22
satmanuaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.