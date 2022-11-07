RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві встановили нові
тарифи на паркування: ціни

У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:22

У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни

Пропонуємо до обговорення:
У столиці встановлено нові тарифи на паркування автомобілів.

Дивися повний текст
У Києві встановили нові тарифи на паркування: ціни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98507
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:22

Супер!!! Доходы населения падают, а стоимост ь услуг растет!!! Вместо того, чтобы стимулировать население пользоваться услугами перехватывающих парковок снова увеличение стоимости, нужно обратиться к президенту с петицией наградить этих рационализаторов, борцов с население столицы!!!
satmanuaa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 29.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вартість життя і ціни у Швеції: оренда квартири,...
R2 » Пон 07 лис, 2022 14:03
2 109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 лис, 2022 17:31
gorianin001
Як змінились ціни на вторинне житло — дослідження
R2 » П'ят 04 лис, 2022 13:51
4 369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лис, 2022 22:27
75stasstas75
Ціни знижуються: скільки коштує купити квартиру у...
R2 » Сер 02 лис, 2022 18:49
1 272
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 18:49
laa1999

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3149)
07.11.2022 17:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.