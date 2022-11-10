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FTX банкротство
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 10 лис, 2022 14:25
Добрый день, здесь предлагаю рассмотреть эту тему)
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yumar
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:23
Вот уже второй день рынок криптовалют находится под давлением из-за угрозы банкротства FTX.
Инвесторы опасаются так называемого эффекта домино, когда крах одной компании угрожает существованию других.
Ситуацию могла бы исправить сделка с Binance. Однако в последний момент компания по ряду причин отказалась от приобретения токсичного актива.
Рынки отреагировали соответствующим образом: пара BTC/USD упала ниже $16,000, а FTT/USD обесценилась до $2.
В перспективе, негативные последствия краха FTX будет расхлебывать вся индустрия. Сложнее всего будет вернуть доверие инвесторов. Кроме того, без сомнения, усилится «регуляторный прессинг».
Что нужно для спасения FTX?
Да мелочь… По некоторым сообщениям, компании необходимо дополнительное финансирование в размере $4 млрд, при совокупной «дыре», составляющей по разным оценкам, примерно $8 млрд.
Кто-то захочет скинуться и броситься спасать утопающего? Большой-пребольшой вопрос, мы с интересом наблюдаем за развитием ситуации. (Евгений Коган)
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Yuri_Z
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:31
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adj
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Додано: Чет 10 лис, 2022 15:50
FTX токенизированные акции, кто что знает, кто сталкивался с обменном на реальные акции?
Вот инфа
Эти спотовые токены поддерживаются долями акций компаний, хранящимися у FTX Switzerland. Их при желании можно обменять у FTX Switzerland на базовые акции.
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yumar
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