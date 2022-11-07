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Депутати хочуть підвищити
вартість водійських прав -...

Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 04:17

Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують суттєво підвищити ціни на низку послуг МВС для водіїв.

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Депутати хочуть підвищити вартість водійських прав - законопроєкт
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 04:17

С 13 грн до 537.8 - 41 раз. Не слабое такое "несколько". Особенно умиляет причина "ростом курса доллара". Конечно, не секрет, что гайцы долларами питаются, но вот так официально?
moveton
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