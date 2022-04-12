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Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: "Газпром"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:56
Пропонуємо до обговорення:
На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну арбітражний суд у Стокгольмі зобов'язав фінського газового оператора Gasum виплатити "Газпрому" 300 млн євро з відсотками.
Дивися повний текст Арбітраж у Стокгольмі став на бік путіна: \"Газпром\" виграв арбітраж у Стокгольмі з приводу оплати за газ у рублях
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Додано: Чет 17 лис, 2022 22:57
Это что, арбитраж под кацапскую дудку пляшет?
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Sanyok77
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