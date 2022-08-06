Група ТАС, до складу якої входить Universal Bank, працює над запуском мобільного банку monobank як проєкту у Польщі.
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У Польщі планують запустити monobank
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Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:44
У Польщі планують запустити monobank
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У Польщі планують запустити monobank
Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:44
"monobank" — продукт банковских услуг АТ «Універсал Банка».
Выпускаются кредитные карты для клиентов "monobank". Фактически "monobank" это название одной из карт АТ «Універсал Банка».
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