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У Польщі планують
запустити monobank

У Польщі планують запустити monobank
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:44

У Польщі планують запустити monobank

Пропонуємо до обговорення:
Група ТАС, до складу якої входить Universal Bank, працює над запуском мобільного банку monobank як проєкту у Польщі.

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У Польщі планують запустити monobank
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лис, 2022 10:44

"monobank" — продукт банковских услуг АТ «Універсал Банка».
Выпускаются кредитные карты для клиентов "monobank". Фактически "monobank" это название одной из карт АТ «Універсал Банка».
germ
 
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