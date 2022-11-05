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Як отримати пенсійне
посвідчення — інструкція

Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:32

Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійному фонді розповіли, як отримати пенсійне посвідчення.

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Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 01:32

пенсійні чиновники обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … для обкрадання пенсій працівникам льотного складу ЦА чиновниці ПФ змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій – взаємовигідна змова … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?
https://ibb.co/By2BN5Q
https://ibb.co/x3xLm5V
Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond- ... urist.html
air_inversion
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Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 13:31

Re: Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція

air_inversion написав:пенсійні чиновники обкрадають наші пенсії з пенсійних внесків на свої непомірні зарплати, більші за оклади військових на передовій ... в управліннях пенсійного фонду (ПФ) понабирали блатняків ... жізнь удалась … сидять там десятиліттями, вся їх робота – побільше обкрадати пенсіонерів, брехати в відписках, отримують за це премії, заохочення, на оздоровлення ... і ніякого за ними контролю ... пенсіонери з ними масово судяться щодо обкрадань їх пенсії, які вони «помилково» нараховують не на користь пенсіонерів … чиновники ПФ собі призначають зарплатки з пенсійних внесків без всяких обмежень в 30-50 раз більші за пенсії пенсіонерів - злиднів 2000 -2600 грн. … для обкрадання пенсій працівникам льотного складу ЦА чиновниці ПФ змовились з суддями Верховного Суду відкривати касаційні провадження через більш, як 3,5 місяці після спливу терміну на оскарження за нарахування їм максимальних пенсій – взаємовигідна змова … чи не забагато їх там наплодили паразитувати на пенсійних внесках ?
https://ibb.co/By2BN5Q
https://ibb.co/x3xLm5V
Пенсійний фонд регулярно робить помилки при нарахуванні та перерахунках пенсій, причому не на користь пенсіонерів
https://zn.ua/ukr/WORLD/pensijnij-fond- ... urist.html
Зарплати робітників ПФ йдуть не з пенсійних внесків
Faceless
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