RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Банківські депозити
/
Зловещая тема.

Зловещая тема.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:32

Зловещая тема.

Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---

Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.
sinowi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 03.06.06
Подякував: 20 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 лис, 2022 17:45

Re: Зловещая тема.

Если тебя еще не обманули-это не значит,что ты умный,просто на тебя еще не вышел твой кидала©
Если тебя обманули дважды, значит, ты заодно с обманщиком.
Че за банк то? :roll:
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7260
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1471 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1049)
19.11.2022 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.