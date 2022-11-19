Зловещая тема.

Много в интернете на сайтах денежной тематики пишут о героях нашего времени - терпилах от рук банковских сотрудников и прочей проходимой туда - сюда сволочи. Я полагал, что подобное происходит где то далеко и те терпилы придурки или чайники. И вот - пришли черти и за мной. Но ошибка мошенников была в их психологической безграмотности. Дело в том, что я ближе нахожусь к параноикам, чем к беспечным и потому время от времени все проверяю и на следующей неделе перепроверяю, и допроверялся. Как показала проверка депозита за 6 месяцев до его окончания, что после его прыжка на карточный счет по моему заявлению в случае отмены лонгации - депозит бы я более не увидел. Но я устранил недоразумение возникшее случайно или не случайно и определил, что проявлять приступ паранойи надо куда чаще, иначе пополню список терпил.
В моем случае уже со стороны банковских работников были совершены преступления по признакам ст. УК.Украины - злоупотребление служебным положением, и преступное вмешательство в работу компьютера, а через 5 месяцев ожидалось совершение преступления по признакам ст. Хищение ---
Я открыл эту тему, чтоб и другие могли поделиться информацией о способе отъема у них денег в стенах банков.