Форуми / Персональні Фінанси / Банківські депозити / Зловещая тема. Зловещая тема. + Додати

тему Відповісти

на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

#<12345 Додано: Вів 29 лис, 2022 14:10 картка має бути в конверті при передачі на руки клієнту

макс. що може знати керлк - 16 цифр каркти[/quote]та має бути

але... з мого майже 20-річного досвіду користування: десь так у 2/3 випадків картки в руки давали без усяких ваших конвертів: не береш? - прощавай![/quote]





Полностью подтверждаю при передачі на руки клієнтумакс. що може знати керлк - 16 цифр каркти[/quote]та має бутиале... з мого майже 20-річного досвіду користування: десь так у 2/3 випадків картки в руки давали без усяких ваших конвертів: не береш? - прощавай![/quote]Полностью подтверждаю sinowi

Повідомлень: 1080 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 лис, 2022 14:27 greenozon написав: sinowi

ви робите дуже смертельні звинувачення, але сказавши А - мовчите за Б

може це все фантазія? ви робите дуже смертельні звинувачення, але сказавши А - мовчите за Бможе це все фантазія?



Да. Преступление было совершено, подтверждаю. А вот вредных последствий не наступило...по причине того, что включилась моя интуиция и актуализиравала мою параною. Я заблокировал все видимые проходы для злоумышленников хотя понимаю, что максимум, что я смогу, так это максимально усложнить злоумышленникам их задачу. Я всего не писал - это лишнее, в моем случае вообще проблема детски сложная. Я уже принял на мой взгляд достаточные меры, чтоб злоумышленники наткнулись на эти меры и отказались от задуманного. Я хорошо понимаю, кто именно в тоm отделении злоумышленники и в отношении их я еще ничего не решил.

Я также понимаю, что тема эта в форуме не всеми желанная, ведь обвиняю я их коллег по цеху. В правоохранительные органы я решил не обращаться - мороки много без видимого результата, у vозмездия свои методы. После написания темы я был несколько раз оскорблен теми, кто не дождался. А в том что произошло я обвиняю только себя. Если бы те банковские работники понимали, что только за попытку украсть мои деньги они могут быть зажмурены - они бы на это не пошли. Значит я для них просто пустое место - все еще впереди в плане возмездия.

Прочитав эту тему люди,- которых банковские работники обокрали, никогда этот факт на форум не принесут.

Но если написанное мной спасет хоть одного человека от грабежа значит тему эту я создал недаром.

Искренне Да. Преступление было совершено, подтверждаю. А вот вредных последствий не наступило...по причине того, что включилась моя интуиция и актуализиравала мою параною. Я заблокировал все видимые проходы для злоумышленников хотя понимаю, что максимум, что я смогу, так это максимально усложнить злоумышленникам их задачу. Я всего не писал - это лишнее, в моем случае вообще проблема детски сложная. Я уже принял на мой взгляд достаточные меры, чтоб злоумышленники наткнулись на эти меры и отказались от задуманного. Я хорошо понимаю, кто именно в тоm отделении злоумышленники и в отношении их я еще ничего не решил.Я также понимаю, что тема эта в форуме не всеми желанная, ведь обвиняю я их коллег по цеху. В правоохранительные органы я решил не обращаться - мороки много без видимого результата, у vозмездия свои методы. После написания темы я был несколько раз оскорблен теми, кто не дождался. А в том что произошло я обвиняю только себя. Если бы те банковские работники понимали, что только за попытку украсть мои деньги они могут быть зажмурены - они бы на это не пошли. Значит я для них просто пустое место - все еще впереди в плане возмездия.Прочитав эту тему люди,- которых банковские работники обокрали, никогда этот факт на форум не принесут.Но если написанное мной спасет хоть одного человека от грабежа значит тему эту я создал недаром.Искренне sinowi

Повідомлень: 1080 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_