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на тему Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.

#<1 ... 3456 Додано: Сер 30 лис, 2022 16:18 Investor_K написав: То що за банка? То що за банка?



Я повторяюсь. Банк обычный, как все банки. Дело не в банках, скорее в тех людях, которые там работают, из одного банка могут легко переходить в другой банк работать. А в этой моей истории виноват лишь я. Я полностью выключил паранойю и доверился неизвестной мне девушке....она и захотела вставить по самое нехочу.



И так как никто ничего нового не пишет, я понимаю, что никто и не напишет.



Тему можно закрывать. Я повторяюсь. Банк обычный, как все банки. Дело не в банках, скорее в тех людях, которые там работают, из одного банка могут легко переходить в другой банк работать. А в этой моей истории виноват лишь я. Я полностью выключил паранойю и доверился неизвестной мне девушке....она и захотела вставить по самое нехочу.И так как никто ничего нового не пишет, я понимаю, что никто и не напишет.Тему можно закрывать. sinowi

Повідомлень: 1084 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 16:25 Re: Зловещая тема. sinowi написав: ScaryBee написав: Faceless написав: Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера

то на рахунок продовженя: було якесь звернення до СБ банку чи правоохоронних органів? то на рахунок продовженя: було якесь звернення до СБ банку чи правоохоронних органів?





Мене навiть здивувало Ваше запитання. Якщо я б звернувся до якихось органiв - точно лишився б без грошей.

Я завжди цi проблеми вирiшую самотужки. Точно. А що стосуеться злочиних дiй по визнаках декiльких ст. УК. Украини - там все точно.



Приклад. Це Вже Iстория. Я в одного клерка робив копiю паспорта. Клерк менi копii вiддав, собi теж взяв, а сам паспорт вiддати забув. И я також за паспорт забув, чимось вiдволiкся. То, що немае паспорtа побачив лише за 5 -6 годин. Пробiгся по всiх закладах де був, але вiд всiх чув лише ,,не бачили,, -перше що зробив, перекрив мiсто, всi, кому лише могли вiддати мiй паспорт були попередженi, спiвробiтники паспортного столу також. Став чекати новин. Новини прийшли швидко - хлопцi затримали одного дядьку, який намагався продати мiй паспорт за 300 гривень. Затримали и побалакали. Повiдомили мене. И все стало на своi мiсця. Я тодi i зрозумiв як все вийшло. Паспорт лишився в копiрувальному аппаратi - тому я його не побачив и тому забув .Як наслiдок - через деякий час в того клерка поцупили нову автiвку з салону.

Це лише приклад.



Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера



Привласнення карткu, внесення змiн в комп, що стосуетъся фiнансового номеру нiяк не могло бути помилкою. Мене навiть здивувало Ваше запитання. Якщо я б звернувся до якихось органiв - точно лишився б без грошей.Я завжди цi проблеми вирiшую самотужки. Точно. А що стосуеться злочиних дiй по визнаках декiльких ст. УК. Украини - там все точно.Приклад. Це Вже Iстория. Я в одного клерка робив копiю паспорта. Клерк менi копii вiддав, собi теж взяв, а сам паспорт вiддати забув. И я також за паспорт забув, чимось вiдволiкся. То, що немае паспорtа побачив лише за 5 -6 годин. Пробiгся по всiх закладах де був, але вiд всiх чув лише ,,не бачили,, -перше що зробив, перекрив мiсто, всi, кому лише могли вiддати мiй паспорт були попередженi, спiвробiтники паспортного столу також. Став чекати новин. Новини прийшли швидко - хлопцi затримали одного дядьку, який намагався продати мiй паспорт за 300 гривень. Затримали и побалакали. Повiдомили мене. И все стало на своi мiсця. Я тодi i зрозумiв як все вийшло. Паспорт лишився в копiрувальному аппаратi - тому я його не побачив и тому забув .Як наслiдок - через деякий час в того клерка поцупили нову автiвку з салону.Це лише приклад.Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджераПривласнення карткu, внесення змiн в комп, що стосуетъся фiнансового номеру нiяк не могло бути помилкою. Вечір о..фігітєльних історій Вечір о..фігітєльних історій Faceless

Модератор Повідомлень: 32325 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1359 раз. Подякували: 7628 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 лис, 2022 16:37 Вечір о..фігітєльних історій :mrgreen





Щоб iсторiя була рядовой - я б ii не опублiкував, хоча ця iсторiя майже рядова. Свою вiну визнаю повнiстю. Розслабився и майже вставили. sinowi

Повідомлень: 1084 З нами з: 03.06.06 Подякував: 20 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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