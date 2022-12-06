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Зловещая тема.

Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:18

  Investor_K написав:То що за банка?


Я повторяюсь. Банк обычный, как все банки. Дело не в банках, скорее в тех людях, которые там работают, из одного банка могут легко переходить в другой банк работать. А в этой моей истории виноват лишь я. Я полностью выключил паранойю и доверился неизвестной мне девушке....она и захотела вставить по самое нехочу.

И так как никто ничего нового не пишет, я понимаю, что никто и не напишет.

Тему можно закрывать.
sinowi
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:25

Re: Зловещая тема.

sinowi написав:
  ScaryBee написав:
  Faceless написав:Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера

то на рахунок продовженя: було якесь звернення до СБ банку чи правоохоронних органів?



Мене навiть здивувало Ваше запитання. Якщо я б звернувся до якихось органiв - точно лишився б без грошей.
Я завжди цi проблеми вирiшую самотужки. Точно. А що стосуеться злочиних дiй по визнаках декiльких ст. УК. Украини - там все точно.

Приклад. Це Вже Iстория. Я в одного клерка робив копiю паспорта. Клерк менi копii вiддав, собi теж взяв, а сам паспорт вiддати забув. И я також за паспорт забув, чимось вiдволiкся. То, що немае паспорtа побачив лише за 5 -6 годин. Пробiгся по всiх закладах де був, але вiд всiх чув лише ,,не бачили,, -перше що зробив, перекрив мiсто, всi, кому лише могли вiддати мiй паспорт були попередженi, спiвробiтники паспортного столу також. Став чекати новин. Новини прийшли швидко - хлопцi затримали одного дядьку, який намагався продати мiй паспорт за 300 гривень. Затримали и побалакали. Повiдомили мене. И все стало на своi мiсця. Я тодi i зрозумiв як все вийшло. Паспорт лишився в копiрувальному аппаратi - тому я його не побачив и тому забув .Як наслiдок - через деякий час в того клерка поцупили нову автiвку з салону.
Це лише приклад.

Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера

Привласнення карткu, внесення змiн в комп, що стосуетъся фiнансового номеру нiяк не могло бути помилкою.
Вечір о..фігітєльних історій :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 лис, 2022 16:37

Вечір о..фігітєльних історій :mrgreen


Щоб iсторiя була рядовой - я б ii не опублiкував, хоча ця iсторiя майже рядова. Свою вiну визнаю повнiстю. Розслабився и майже вставили.
sinowi
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 15:14

Re: Зловещая тема.

Итого.
Тема не пошла. Если бы знал - не открывал бы. Целью открытия темы было показать свой случай и увидеть случаи других людей и случаев таких множество, я, который на мой взгляд предотвратил хищение моих средств сотрудниками банка - это не Правило, это исключение из Правил. Обычно обкраденный клиент свои деньги вернуть не может. А историй подобных полный интернет.

Значит ТЕМА ЗАКРЫТА
sinowi
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