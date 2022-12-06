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Зловещая тема.
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:18
Investor_K написав:
То що за банка?
Я повторяюсь. Банк обычный, как все банки. Дело не в банках, скорее в тех людях, которые там работают, из одного банка могут легко переходить в другой банк работать. А в этой моей истории виноват лишь я. Я полностью выключил паранойю и доверился неизвестной мне девушке....она и захотела вставить по самое нехочу.
И так как никто ничего нового не пишет, я понимаю, что никто и не напишет.
Тему можно закрывать.
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sinowi
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:25
sinowi написав: ScaryBee написав: Faceless написав:
Щоправда всі наведені вамі статті не мають відношення до описаного вами випадку, то суто ваші фантазії. Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера
то на рахунок продовженя: було якесь звернення до СБ банку чи правоохоронних органів?
Мене навiть здивувало Ваше запитання. Якщо я б звернувся до якихось органiв - точно лишився б без грошей.
Я завжди цi проблеми вирiшую самотужки. Точно. А що стосуеться злочиних дiй по визнаках декiльких ст. УК. Украини - там все точно.
Приклад. Це Вже Iстория. Я в одного клерка робив копiю паспорта. Клерк менi копii вiддав, собi теж взяв, а сам паспорт вiддати забув. И я також за паспорт забув, чимось вiдволiкся. То, що немае паспорtа побачив лише за 5 -6 годин. Пробiгся по всiх закладах де був, але вiд всiх чув лише ,,не бачили,, -перше що зробив, перекрив мiсто, всi, кому лише могли вiддати мiй паспорт були попередженi, спiвробiтники паспортного столу також. Став чекати новин. Новини прийшли швидко - хлопцi затримали одного дядьку, який намагався продати мiй паспорт за 300 гривень. Затримали и побалакали. Повiдомили мене. И все стало на своi мiсця. Я тодi i зрозумiв як все вийшло. Паспорт лишився в копiрувальному аппаратi - тому я його не побачив и тому забув .Як наслiдок - через деякий час в того клерка поцупили нову автiвку з салону.
Це лише приклад.
Якщо це взагалі не була якась дурна помилка якогось менеджера
Привласнення карткu, внесення змiн в комп, що стосуетъся фiнансового номеру нiяк не могло бути помилкою.
Вечір о..фігітєльних історій
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Faceless
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Додано: Сер 30 лис, 2022 16:37
Вечір о..фігітєльних історій :mrgreen
Щоб iсторiя була рядовой - я б ii не опублiкував, хоча ця iсторiя майже рядова. Свою вiну визнаю повнiстю. Розслабився и майже вставили.
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sinowi
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Додано: Вів 06 гру, 2022 15:14
Итого.
Тема не пошла. Если бы знал - не открывал бы. Целью открытия темы было показать свой случай и увидеть случаи других людей и случаев таких множество, я, который на мой взгляд предотвратил хищение моих средств сотрудниками банка - это не Правило, это исключение из Правил. Обычно обкраденный клиент свои деньги вернуть не может. А историй подобных полный интернет.
Значит ТЕМА ЗАКРЫТА
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sinowi
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