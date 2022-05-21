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Шмигаль анонсував запуск іще
двох індустріальних парків...

Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:37

Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні запрацюють іще два індустріальні парки.

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Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 19:37

Почему не принять налоговые и таможенные стимулы для всей Украины? Что бы вся Украина экономически расцвела. Тырить станет сложно.
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:06

Т.е. у Львівській і Тернопільській областях нужны податкові та митні стимули для індустріальних парків, а в других областях "обойдутся"?
И почему-то кажется, что эти "індустріальні парки" будут "для своих" и под "свои" задачи, не связанные с производством и вообще реальной экономикой (например "консультативные услуги")
Habib
 
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