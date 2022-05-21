В Україні запрацюють іще два індустріальні парки.
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Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні
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Додано: Вів 22 лис, 2022 19:37
Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків...
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Шмигаль анонсував запуск іще двох індустріальних парків в Україні
Додано: Вів 22 лис, 2022 19:37
Почему не принять налоговые и таможенные стимулы для всей Украины? Что бы вся Украина экономически расцвела. Тырить станет сложно.
Додано: Пон 28 лис, 2022 12:06
Т.е. у Львівській і Тернопільській областях нужны податкові та митні стимули для індустріальних парків, а в других областях "обойдутся"?
И почему-то кажется, что эти "індустріальні парки" будут "для своих" и под "свои" задачи, не связанные с производством и вообще реальной экономикой (например "консультативные услуги")
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