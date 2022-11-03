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Названо найдешевші країни
Європи для життя у 2023 році

Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:26

Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Румунія, Болгарія та Албанія визнані найдешевшими країнами Європи для життя у 2023 році.

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Названо найдешевші країни Європи для життя у 2023 році
R2
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 16:26

Дешеве житло і їжа в тих країнах де немає гідної зарплати або взагалі проблеми з працевлаштуванням
o_bubniy
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