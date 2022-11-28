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Періодичні видання про бізнес

Періодичні видання про бізнес
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Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 17:57

Періодичні видання про бізнес

Мої вітання! Порекомендуйте актуальні періодичні видання (також можливо інтернет-видання) про малий бізнес в Україні, у світі. Контретно цікавлять статті, інтерв’ю про людей з власним досвідом підприємництва.
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