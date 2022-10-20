Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
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Додано: Сер 30 лис, 2022 07:02
ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
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ДТЕК за 1,3 мільярда купив два родовища газу на Полтавщині
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:36
Додано: Сер 30 лис, 2022 16:49
Замість того, щоб приватна кантора ремонтувала знищене обладнання вони жиру бісяться
Додано: Сер 30 лис, 2022 17:17
навіщо відновлювати обладнання ДЕТЕК зруйноване ракетами, хай захід і держава для Ахметова відновлює, а Ахметівський Детек(СКМ) поки газові родовища купить, і розкаже як це для нас класно, як укріпить нашу енергонезалежність.
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