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Чи є налог на продаж цифрового товару (наприклад 3Д моделі)?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 30 лис, 2022 19:31
Доброго дня шановні.
Підкажіть мені будь ласка, чи є налог на продаж цифрового товару?
Наприклад я продаю на одній із торгових площадок (artstation) і нехай це буде цифрова модель 3Д персонажа, котру я продаю за 90 доларів, чи повинен я платити налог, якщо в мене куплять цифрову модельку?
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vettigeral
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Додано: Сер 30 лис, 2022 19:38
vettigeral
а ви - ФОП?
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greenozon
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Додано: Сер 30 лис, 2022 22:13
greenozon
Ні. Просто фізична особа.
Як так розумію, ФОП це відкриття бізнесу тільки у меншому маштабі.
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vettigeral
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Додано: Чет 01 гру, 2022 00:49
налог есть на все
в отличие от нашего агрессивного соседа, где ставки варьируются 9-13-15 и выше, у нас все просто: 18+1,5%
это от той суммы, которую получишь на счет
но пока суммы мелкие - можешь не заморачиваться
да, США и прочие берут свой налог - 0-10-30% от причитающейся тебе суммы, он никак с нашим украинским не связан
по-простому - платищь со всего что получил
чтобы уменьшить 18+1,5% до 5 или 2 - надо заморачиваться с ФОП
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cohan
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Додано: Чет 01 гру, 2022 09:38
Дякую 😊 А якщо наприклад, суми стануть великими, так як кількість моделей на продаж збільшиться з часом, то як саме звертатися до банку, чи він сам до мене звернеться?
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vettigeral
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