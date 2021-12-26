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Як обрати зарядну станцію:
найважливіші критерії

Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:03

Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо, що це таке і за якими критеріями варто їх обирати.

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Як обрати зарядну станцію: найважливіші критерії
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 гру, 2022 07:03

Т.е., если там акк на 20 Ач 12 В, т.е. ёмкость 240 Втч, то до гордого звания зарядной станции это не дотянет, раз меньше 20 Ач? ;)

Паэрбанк оно и есть. Граница очень условна. И розеток переменного тока запросто может не быть. Вот, например, https://www.kseonics-technology.com.ua/ ... n-84-mini/ сам производитель называет зарядной станцией, а у неё в базовом варианте выход только USB и там ток не переменный.

Основная печалька всех этих зарядных станций - хлипкие зарядники. Например, вышеупомянутая: 320 Втч, но заряд максимум на 32-33 Вт. Т.е. зарядить полностью занимает от 10 часов. При подаче света 3 часа в сутки уже на второй день превратится в тыкву. Ну или в пункт незламностi с ней гулять заряжать на те же самые 10 часов.
moveton
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