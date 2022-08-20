Помилитися під час введення номера чужої картки досить просто, а іноді помилки трапляються навіть при автоматичному зчитуванні додатком вашого банку.
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Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція
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Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04
Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку...
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Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку — інструкція
Додано: Пон 05 гру, 2022 11:04
Та я скажу,що я вам щось продав і фіг ви що докажете.
Треба бути просто людиною і повернути те ,що нам неналежить.
Додано: Пон 05 гру, 2022 13:00
Re: Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку
Особисто менi здається, що статтi написана повна маячня. Банк отримувача не стане з вами вести нiяких розмов, бо у них з вами немає нiяких вiдносин з приводу коштiв, якi надiйшли на рахунок їх клiєнта. Вони вам навiть сам факт зарахування коштiв на рахунок клiєнта можуть не пiдтверджувати бо це банкiвська таємниця. Бiльше того - є ймовiрнiсть що своїм переказом ви погасили борги по кредитнiй картцi, причому власник картки мав прострочки. У цьому випадку банк, який вже позакривав хоча б частково борги клiєнта - точно сам нiчого не робитиме щоб вiдкотити усе назад. Тому нiяка це не iструкцiя. I дiйсно усi питання треба намагатись владнати у своєму власному банку. В мене рокiв 5 тому був реальний випадок, коли я при р2р-переказi на свою картку в iншому банку помилився у двох числах номеру картки i така картка на жаль дiйсно iснувала. Сума була 5000 грн. i банк отримувача вiдмовився зi мною спiлкуватись взагалi (хоча я був i їхнiм клiєнтом теж). Все вирiшилось через пiдтримку банку вiдправника. Як я потiм зрозумiв вони оформили диспут в МПС результатом розгляду якого стало повернення менi коштiв у повному обсязi. Правда процес це не дуже швидкий - кошти менi повернулись через 80 днiв. Сутнiсть диспуту у тому що якщо вiдправник коштiв оскаржує операцiю - то отримувач має надати докази що вiд дiйсно мав право на вказанi кошти. В моєму випадку отримувач пiдтвердив помилковiсть платежу i кошти повернулись. У випадку якби недобросовiсний покупець щось спробував подiбне здiсйнити по вiдношенню до продавця - думаю останнiй мав би довести факт надання послуги чи продажу товару i покупець при цьому сплатив би комiсiю за неправомiрну вимогу. Отже, на мiй погляд не слiд придумувати велосипед та втрачати час на звернення до iншого банку та правоохоронних органiв - усе можна вирiшити зi своїм банком. Правда не швидко. А краще уважно стежити за тим що ти вводиш при платежi.
Додано: Вів 06 гру, 2022 07:03
Re: Що робити, якщо випадково надіслали кошти на чужу картку
Вам здається. Насправді інструкція вірна і розрахована на найшвидше вирішення питання. Твій банк може запаритись і почати комунікацію з тим банком власноруч, але це буде проходити набагато довше, ніж варіант звертання самотужки. Підтвердження про отримання коштів від банка отримувача не потрібне, тому що Наталія це і є підтвердження проведеної транзакції.
Додано: Вів 06 гру, 2022 22:08
Я так зрозумiв цк ви написали саме менi? Ба, навiть зареєструвались на форумi спецiально для цього. А чому? Чи може побоялись писати пiд своїм основним нiком? Завжди дивуюсь таким "щойно зареєстрованим дописувачам" . Але маю до вас двi поради (хоча думаю ви можете цей нiк бiльше не використати):
1. Перечитуйте те що пишете - бо зовсiм не ясно про яку саме "Наталiю" мова. А вона за вашим твердженням є "підтвердження проведеної транзакції". I як якась "Наталка" зможе щось пiдтвердити?
2. Старайтесь вникати в те що коментуєте. Можна навiть перечитати двiчи-тричi. Бо виглядає недолуго - я пишу про реальний кейс - у якому банк отримувача взагалi вiдмовився розглядати будь якi мої докази про переказ. Просто сказав - ви для нас у данному випадку нiхто i звати вас нiяк. Натомiсть мiй банк узяв мої проблеми у роботу. А ви пишете що звертатись до банку отримувача самотужки буде швидше. Чесно кажучи що дуже я сумнiваюсь, що ви має реальний досвiд вирiшення питання у подiбнiй ситуацiї - я якраз маю.
Просто на мiй погляд ваша помилка у тому що ви припустили, що процедура спiлкування йде на рiвнi банкiв. А це не так. Це процедура прописана документами МПС. Вiдкриття диспуту по операцiї, що оскаржена платником. Так вона не швидка. Але надiйна - як показав мiй кейс. Ну а звертатись до банку отримувача - безумовно можливо - але мiй досвiд показав, що це дуже малоперспективно
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