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Готуємось до атак на
банківську систему - РНБО

Готуємось до атак на банківську систему - РНБО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:50

Готуємось до атак на банківську систему - РНБО

Пропонуємо до обговорення:
Учасники Ставки Верховного Головнокомандувача розглянули можливі кібератаки з боку рф.

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Готуємось до атак на банківську систему - РНБО
R2
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 12:51

Хіба можна покласти банківську систему ракетними ударами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 14:31

Напевно згідно методички Шваба треба розказувати що можна. Це частина великої перезагрузки.
Nicolas21
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:32

чем атаковать будут,фублями чтоль?
Мизантрóп
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