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В Україні пропонують змінити
систему пільгового проїзду...

В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:57

В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду...

Пропонуємо до обговорення:
У Верховній Раді хочуть вирішити проблему, з якою часто стикаються ветерани: відмови у безкоштовному проїзді та зневажливе ставлення з боку перевізників.

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В Україні пропонують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів
R2
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Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 17:57

Ставлення до ветеранів,, при влаштуванні на роботу,,не дуже гарне,,,я вважаю ,що роботодавців треба заохочувати брати ветеранів на роботу,, якимись пільгами для підприємств,,
sergijkropiva69
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