Причина осуществления военной агрессии путинской росии проти

Додано: Чет 16 жов, 2025 22:30

Есть еще Грузия. И частично уже откусанные у нее территории. Из всех вариантов, по моему, этой самый рабочий для кремля, который уже борется за сохранения своей власти на фоне очень серьезных промахов - в экономике, в политике, в проведении военных операций и т.д.

Мне кажется, что с ростом ставок в этой войне, газовая причина войны и интересы Газпрома медленно уходят на второй план для кремля. На первый план сейчас продвинулись страхи путинского кремля, что выйти из войны для него означает полный хаос и растущая ненависть россиян:- за то, что пропаганда им вбивала в уши полный треш, а альтернативное мнение убивалось на корню;- за то, что разрушили столько городов в Украине;- за то, что положили в землю столько россиян, пусть и не московской категории с завышенным самомнением, а самых низших из числа ранее покоренных тувинцев, татар, бурятов, чеченцев, да и народа с Белгородской, Курской областей, среди которых много украинцев;- за то, что грубо нарушили конституцию росии,- за то, что демократическую росию превратили в ... мафиозную семью, глава которой не подлежит переизбранию и имеет все признаки паранойи.Отвечать то придется! А спасти от расправы их может только капитуляция Украины либо любой другой страны. Китай на эту роль явно не подходит.Азербайджан - тот еще игрок с турецким боевым другом и товарищем, будет сопротивляться как и Украина до последнего. Молдавия - очень неудобно добираться, длинные пути снабжения.Страны Балтии тоже интересны кремлю как вариант перевода стрелок, но НАТО стал слишком близко от Москвы и обстрел кремля как комплекса сооружений будет гарантирован.